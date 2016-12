Wiggins stopt met wielrennen

LONDEN - Bradley Wiggins stopt met professioneel wielrennen. Dat heeft de winnaar van de Ronde van Frankrijk van 2012 woensdag laten weten. De 36-jarige Brit werd afgelopen zomer in Rio de Janeiro voor de vijfde keer olympisch kampioen en is op dit moment houder van het werelduurrecord.

Door ANP - 28-12-2016, 16:25 (Update 28-12-2016, 16:25)

Wiggins liet al eens doorschemeren voor de jaarwisseling afscheid te willen nemen. Vervolgens sloeg hij toch weer aan het twijfelen. Hij werd eerder deze maand daarom 'gewoon' weer opgenomen in de Britse baanploeg voor volgend jaar. ,,Bradley denkt na over zijn toekomst. We geven hem graag de ruimte en flexibiliteit om dat te doen'', vertelde destijds een woordvoerder van de bond.

Wiggins veroverde afgelopen zomer in Rio de Janeiro zijn vijfde gouden medaille op de Olympische Spelen, bij de ploegenachtervolging. De Brit kwam daarna in de problemen toen hackers zijn medische gegevens naar buiten brachten. Hij moest zich verantwoorden voor gebruik van middelen die op de dopinglijst staan, maar waarvoor hij medische toestemming had gekregen.

Wiggins won vorig maand nog samen met Mark Cavendish de zesdaagse van Gent.