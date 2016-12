Einde seizoen voor zwangere Polman

ESJBERG - Handbalster Estavana Polman komt dit seizoen niet meer in actief voor Team Esjberg. De international is zwanger en verwacht volgens haar Deense club iets eerder dan halverwege volgend jaar haar eerste kindje.

Door ANP - 28-12-2016, 16:25 (Update 28-12-2016, 16:25)

Polman heeft Esjberg laten weten dat ze na haar bevalling nog een jaar voor de Deense ploeg wil uitkomen. Thomas Hylle, technisch directeur van Esjberg, is al een paar weken van de zwangerschap van Polman op de hoogte. ,,We zijn heel blij dat ze heeft aangegeven dat ze haar contract bij ons wil verlengen'', zegt hij op de website van zijn club.

Polman en haar vriend Rafael van der Vaart maakten dinsdag via social media bekend dat ze volgend jaar een baby verwachten. Trainer Lars Frederiksen hoorde het nieuws met gemengde gevoelens aan. ,,Als mens juich ik, als coach vind ik het iets minder.''

Esjberg wacht komende maand enkele belangrijke duels in de Champions League. Het is nog niet bekend welke gevolgen de zwangerschap van Polman voor de Nederlandse nationale ploeg heeft. Oranje doet eind volgend jaar mee aan het WK in Duitsland. Polman won onlangs zilver met Nederland op het EK in Zweden.