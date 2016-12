Bouwmeester kiest broer als coach

LEEUWARDEN - Zeilster Marit Bouwmeester laat zich voorlopig begeleiden door haar broer Roelof. De regerend olympisch kampioene in de Laser Radial zocht een vervanger voor Jaap Zielhuis, die vanaf januari bij het Watersportverbond aan de slag gaat als hoofdcoach van de olympische zeilers. Zielhuis vervangt in die rol de Zuid-Afrikaan Ian Ainslie.

29-12-2016

,,Roelof is een geweldig paar extra ogen, is altijd rustig en heeft ervaring’’, aldus Bouwmeester donderdag in de Leeuwarder Courant. Roelof Bouwmeester, die sinds de aanloop naar de Spelen in Rio al deel uitmaakte van de begeleidingsstaf, zal in ieder geval in 2017 de hoofdcoach van zijn zus zijn.