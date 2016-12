Pinturault snelste op alpine-combinatie

SANTA CATERINA - Alexis Pinturault heeft donderdag de alpine-combinatie in het Italiaanse Santa Caterina gewonnen. Na de super-G en slalom wist de Franse skiër zijn belangrijkste uitdager Marcel Hirscher in de wereldbekerwedstrijd op 0,34 seconden achter zich te houden. De Oostenrijker finishte als tweede. De Noor Aleksander Aamodt Kilde werd derde.

Door ANP - 29-12-2016, 16:07 (Update 29-12-2016, 16:07)

Aamodt Kilde ging na de super-G nog aan de leiding, maar klokte een langzame tijd van 48,19 op de slalom. Pinturault en Hirscher gingen daar met respectievelijk 46,22 en 46,61 seconden onderdoor, waarbij de Fransman iets rapper was. Met zijn snelle tijd op de slalom wist Pinturault genoeg marge in te bouwen om Hirscher, die rapper was op de super-G, van zich af te houden.