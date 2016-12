Wüst tevreden na tweede schaatsdag

HEERENVEEN - Ireen Wüst keek donderdag met een tevreden gevoel terug op haar tweede schaatsdag bij de NK afstanden in Heerenveen. De kopvrouw van Justlease.nl prolongeerde met een kleine marge op ploeggenote Antoinette de Jong (4.02,31 tegen 4.02,76) haar titel op de 3000 meter en eindigde daarna op de 500 meter als tiende in 39,37. ,,Als ik vrijdag nog een WK-ticket weet te pakken op de 1000 meter is mijn toernooi geslaagd'', zei de dertigjarige Brabantse, die woensdag ook al de 1500 meter op haar naam schreef.

Wüst kwam op de 3000 meter na de start meteen goed op snelheid. ,,Het ging heel makkelijk, maar omdat het woensdag zo zwaar was op het ijs, trok ik daarna de handrem iets aan. Dat moest ik bijna nog bekopen. Ik wilde hier graag onder de vier minuten rijden, maar dat doe ik dan maar volgende week op het EK allround in Thialf.''

De 500 meter zag Wüst vooral als een goede training. ,,Ik heb die afstand dit seizoen nog niet vaak gereden en ik wil graag Europees kampioen worden. Dan heb je een goede 500 meter gewoon nodig. Deze rit was in elk geval prima.''