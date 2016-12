Taylor na zege tegen Van Barneveld

LONDEN - Phil Taylor is vrijdag de tegenstander van Raymond van Barneveld in de kwartfinales van het WK in Londen. De Britse dartslegende won donderdag in de achtste finales van de Belg Kim Huybrechts: 4-2.

Door ANP - 29-12-2016, 23:09 (Update 29-12-2016, 23:09)

Taylor, zestienvoudig wereldkampioen, en Van Barneveld stonden twee keer tegenover elkaar in een eindstrijd van een WK. 'Barney' zegevierde in 2006, en moest in 2007 zijn meerdere erkennen in zijn grote rivaal.

Michael van Gerwen kan zich donderdagavond ook voor de kwartfinales plaatsen. De Nederlandse nummer één van de plaatsingslijst neemt het op tegen de Engelsman Darren Webster. De winnaar van dat duel strijdt vrijdag tegen Daryl Gurney uit Nieuw-Zeeland om een plaats in de halve eindstrijd.