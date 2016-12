Titelverdediger Anderson wint dartsthriller

LONDEN - Gary Anderson heeft op het WK darts de halve finales bereikt. De titelverdediger, in Londen als tweede geplaatst, won vrijdagmiddag in acht spannende sets met 5-3 van de Engelsman Dave Chisnall. De als zevende geplaatste Chisnall, die grossierde in 180'ers, miste cruciale dubbels en liet daardoor onder meer na een voorsprong van 4-3 te nemen.

Door ANP - 30-12-2016, 18:08 (Update 30-12-2016, 18:08)

De Schot Anderson ontmoet zondag in de halve finale zijn landgenoot Peter Wright, die in de kwartfinale afrekende met de Engelsman James Wade (5-3).

Michael van Gerwen, als eerste geplaatst, neemt het vrijdagavond op tegen Daryl Gurney. De laatste kwartfinale is de 'dartsklassieker' tussen Raymond van Barneveld en Phil Taylor.