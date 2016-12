Biljarter Merckx wint kersttoernooi Zundert

ZUNDERT - De Belgische biljarter Eddy Merckx heeft het traditionele kersttoernooi driebanden in Zundert op zijn naam geschreven. De tweevoudig wereldkampioen won vrijdag in de finale van Martin Horn uit Duitsland. Merckx had de benodigde veertig caramboles in 21 beurten bij elkaar getikt. Hij volgde landgenoot Eddy Leppens op als winnaar van het kersttoernooi.

Door ANP - 30-12-2016, 20:34 (Update 30-12-2016, 20:34)

De 48-jarige Belg had in de halve finale afgerekend met de laatst overgebleven Nederlander in het toernooi, Raimond Burgman (40-33). Horn bereikte de eindstrijd door de Belg Roland Forthomme te kloppen.