Van Gerwen soepel naar halve finales WK

LONDEN - Darter Michael van Gerwen heeft zich vrijdag in hoog tempo geplaatst voor de halve finales van het WK. De favoriet voor de hoofdprijs in Alexandra Palace rekende in de kwartfinale soepel af met Daryl Gurney uit Noord-Ierland: 5-1 (3-0 2-3 3-0 3-2 3-2). De 27-jarige Brabander strijdt op nieuwjaarsdag met de winnaar van de dartsklassieker tussen Raymond van Barneveld en Phil Taylor, die het later op vrijdag tegen elkaar opnemen, om een plek in de eindstrijd op 2 januari.

Door ANP - 30-12-2016, 21:32 (Update 30-12-2016, 21:32)

De als eerste geplaatste 'Mighty Mike' jaagt in Londen op zijn tweede wereldtitel. De Brabander werd in 2014 op nieuwjaarsdag voor het eerst wereldkampioen. Dit seizoen wint Van Gerwen bijna alle toernooien waaraan hij meedoet. In Londen wil hij de kroon op het werk zetten.