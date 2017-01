Historische score Harden voor Rockets

HOUSTON - Basketballer James Harden heeft zaterdag (plaatselijke tijd) een historische prestatie geleverd in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De guard van Houston Rocket voerde zijn ploeg naar de zege op New York Knicks (129-122) met een nooit eerder vertoonde 'triple double' (drie keer in de dubbele cijfers) van 53 punten, 16 rebounds en 17 assists. Niet eerder haalde een speler meer dan 50 punten, 15 rebounds en 15 assists in een NBA-wedstrijd.

Door ANP - 1-1-2017, 10:41 (Update 1-1-2017, 10:41)

Harden was onstuitbaar tegen de Knicks en keek na de wedstrijd vol ongeloof naar zijn cijfers. ,,Als ik het zo bekijk, is het gewoonweg ongelooflijk'', zei de 27-jarige Harden, die dit seizoen al acht keer een 'triple double' noteerde en mede door zijn inbreng staan de Rockets op een degelijke derde plek in de Eastern Conference.