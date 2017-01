Startnummer 500 geeft De Rooy lekker gevoel

ASUNCIÓN - Gerard de Rooy begint maandag met de nodige trots aan de Dakar Rally. De Brabantse transportondernemer is de titelverdediger bij de trucks in de beroemde woestijnrally door Zuid-Amerika en rijdt met het laagste startnummer. ,,Het is een goed gevoel om hier met nummer 500 op de Iveco te staan'', zegt hij op de website van zijn team.

Door ANP - 1-1-2017, 12:37 (Update 1-1-2017, 13:08)

Extra druk geeft dat niet, bezweert De Rooy. ,,Ik ga weinig anders doen ten opzichte van vorig jaar. Het is zaak in de eerste week weinig tijd te verliezen en in de tweede week toe te slaan. Zeker de eerste paar dagen ga ik echt niet volle bak. In de regen, met spekgladde modder op smalle paden, kun je alleen maar verliezen. ik hoef de eerste etappe niet te winnen, ik hoef zelfs niet bij de eerste vijf te rijden, want het gaat nog niet eens om minuten'', licht de titelverdediger toe.

De rally begint dit jaar in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción en eindigt na twaalf etappes en bijna 9000 kilometer verder in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Veel van die kilometers worden verreden in ijle lucht; in liefs zes ritten passeren de voertuigen de grens van 3000 meter hoogte. Zwaartepunt van de rally ligt in de tweede week, waarbij de negende etappe eruit springt. De rit van Salta naar Chilecito is bijna 1000 kilometer lang, waarvan ruim 400 meetellen voor het klassement.

De Rooy reed in aanloop geen andere rally's, maar testte wel veel met de Iveco-truck. Hij heeft opnieuw de Spanjaard Moises Torrallardona mee als navigator en de Pool Darek Rodewald als monteur. Hij kijkt met spanning naar de start, want weersverwachtingen beloven veel regen. ,,We moeten het afwachten, maar het ziet er niet goed uit. Aan de andere kant: het is voor iedereen hetzelfde. Ik gooi de regenbandjes er wel onder.''