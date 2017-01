Zwembond krijgt nieuwe voorzitter

EINDHOVEN - Erik van Heijningen stopt na zestien jaar als voorzitter van de Nederlandse zwembond. Hij maakt plaats voor een nog onbekende opvolger, die op 22 april tijdens een speciale vergadering zal worden benoemd.

2-1-2017

Met Van Heijningen als voorzitter beleefde het Nederlandse zwemmen gloriejaren met sterren als Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo. ,,Toen ik in april 2001 aantrad, kon ik niet voorzien dat het zo'n lange periode zou zijn'', stelt Van Heijningen. ,,De tijd vliegt, we hebben veel gedaan. Om maar een paar dingen te noemen. Europese en internationale evenementen voor alle disciplines, nationale trainingscentra, handboek zwembaden, 2521 Gewoon Zwemmen, Superspetters en de integratie van het paralympisch zwemmen. Ik blijf uiteraard gewoon deel van de KNZB-familie, maar er is een tijd van komen en gaan.''