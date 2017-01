Van Gerwen overmand door emoties na triomf

ANP Van Gerwen overmand door emoties na triomf

LONDEN - Michael van Gerwen hield het maandagavond in Londen na zijn triomf in de WK-finale tegen de onttroonde titelhouder Gary Anderson uit Schotland (7-3) niet droog. De stoere darter uit Brabant besefte dat hij zijn ultieme droom had waargemaakt. ,,Ik heb in het afgelopen jaar alle majors gewonnen en pak nu ook de wereldtitel. Ongelooflijk, ik heb hier zó hard voor gewerkt. En met dank aan mijn vrouw en familie is het gelukt. Ik ben echt heel gelukkig nu'', sprak de 27-jarige favoriet zichtbaar geëmotioneerd.

Door ANP - 2-1-2017, 23:29 (Update 2-1-2017, 23:29)

Van Gerwen, die in 2014 al eens de wereldtitel pakte, eindigde de WK-finale met een gemiddelde van bijna 108 punten per beurt. ,,Dat zegt genoeg denk ik. In het begin miste ik nog een paar dubbels, maar na 2-2 wist ik pas echt goed in de wedstrijd te komen. Het was een fenomenale partij waarin ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb op het juiste moment op de juiste plek gepresteerd. Iedereen weet dat de WK-finale de belangrijkste partij van het jaar is.''