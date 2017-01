Hanegraaf naar de rechter om biografie Dekker

ANP Hanegraaf naar de rechter om biografie Dekker

AMSTERDAM - Voormalig manager Jacques Hanegraaf van oud-wielrenner Thomas Dekker heeft een kort geding aangespannen tegen auteur Thijs Zonneveld en uitgeverij Overamstel van de biografie 'Mijn Gevecht' van Dekker. Hanegraaf wil een verbod op een nieuwe druk van de bestseller. De oud-wielrenner meent dat er leugens in het boek staan over hem en laakt het gebrek aan wederhoor. De rechtszaak dient donderdag voor de rechtbank in Amsterdam.

Door ANP - 3-1-2017, 10:22 (Update 3-1-2017, 10:47)

Hanegraaf deed al zijn beklag over het boek bij het uitbrengen vorig jaar november. Hij noemde de beschuldiging dat hij destijds als manager Dekker zou hebben aangezet tot het gebruik van doping ,,totale onzin en pure laster.'' In De Telegraaf van dinsdag herhaalt Hanegraaf zijn kritiek op het boek, waarin ook staat dat hij Dekker persoonlijk in contact bracht met de beruchte Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. ,,Ik word in het boek neergezet als een crimineel, terwijl ik die Fuentes nog nooit van m’n leven heb ontmoet.''

Volgens Hanegraaf komen de beschuldigingen van Dekker vooral voort uit wraak. De oud-ploegleider beweert in De Telegraaf dat hij nog duizenden euro's tegoed heeft van de voormalig wielrenner. Een incassoprocedure loopt nog. ,,Hij sleept me met opzet mee in zijn dopingverhaal, gewoon omdat ik mijn geld van hem terug wil hebben”, aldus Hanegraaf in de krant.

Volgens de uitgever zijn er al meer dan 150.000 exemplaren verkocht van 'Mijn Gevecht', waarin Dekker alles openbaart over zijn leven als wielrenner. Auteur Zonneveld zegt dat hij Hanegraaf meerdere keren heeft benaderd om te reageren op de aantijgingen. ,,Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft alleen gezegd dat het niet klopt dat hij Dekker met Fuentes in contact heeft gebracht en wil verder geen details geven. Ik heb dat opgenomen in de epiloog.''