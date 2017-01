Murray verslaat Chardy in Doha

DOHA - Andy Murray is dinsdag goed aan het nieuwe jaar begonnen. De nummer één van de wereldranglijst rekende in de eerste ronde van het toernooi in Doha af met de Fransman Jérémy Chardy: 6-0 7-6 (2).

Door ANP - 3-1-2017, 18:45 (Update 3-1-2017, 18:57)

Murray boekte zijn 25e zege op rij in een officieel duel. Hij is ongeslagen sinds zijn nederlaag in de kwartfinales van de US Open tegen Kei Nishikori. Murray won zijn vijf laatste toernooien en onttroonde zo Novak Djokovic als aanvoerder van de wereldranglijst.

Gerard Melzer is de volgende tegenstander van de vorige week geridderde Murray. De Oostenrijker versloeg de Fransman Paul-Henri Mathieu in de eerste ronde: 6-7 (2) 6-3 6-2.