Van Kessel klopt Boom in Centrumcross

ANP Van Kessel klopt Boom in Centrumcross

SURHUISTERVEEN - Corné van Kessel heeft woensdag voor het tweede jaar op rij de Centrumcross gewonnen, een veldrit in het Friese Surhuisterveen. Van Kessel maakte er met Lars Boom een spannende finale van. Eerst maakte hij, alleen vooruit, een stuurfout waardoor Boom de leiding kon nemen. Maar de oud-wereldkampioen ging zelf in de slotronde tot twee keer toe in de fout, waarna Van Kessel alsnog kon winnen.

Door ANP - 4-1-2017, 15:50 (Update 4-1-2017, 15:50)

Lars van der Haar eindigde als derde.