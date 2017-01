Skispringer Tande wint ook in Innsbruck

ANP Skispringer Tande wint ook in Innsbruck

INNSBRUCK - De Noorse skispringer Daniel-André Tande heeft woensdag in Innsbruck ook de derde wedstrijd van de befaamde Vierschansentournee op zijn naam geschreven. Zijn eerste sprong van 128,5 meter, goed voor een score van 125,7, was meteen voldoende voor de overwinning. Door de sterke wind en de vroeg invallende duisternis moest de organisatie de tweede manche schrappen. Robert Johansson, eveneens uit Noorwegen, eindigde als tweede met een score van 123,1 meter, gevolgd door de Rus Jevgeni Klimov als derde (119,1).

Door ANP - 4-1-2017, 17:09 (Update 4-1-2017, 17:09)

Tande zegevierde zondag ook al tijdens de traditionele nieuwjaarswedstrijd op de schans van Garmisch-Partenkirchen, het tweede toernooi van de Vierschansentournee. Na zijn triomf in Innsbruck begint de Noor als leider in het klassement aan het afsluitende evenement vrijdag in Bischofshofen.