ANP Meerkamp-echtpaar Eaton stopt ermee

NEW YORK - De Amerikaanse meerkamper Ashton Eaton en zijn Canadese vrouw Brianne Theisen-Eaton hebben woensdag hun afscheid van de atletiek aangekondigd. ,,Ik heb alles gegeven voor de tienkamp. Ik heb gedaan wat ik kon. Bedankt dat ik de beste tijd van mijn leven heb kunnen hebben. Ik stop ermee", kondigde tweevoudig olympisch en meervoudig wereldkampioen Eaton op Twitter aan.

Door ANP - 4-1-2017, 18:00 (Update 4-1-2017, 18:00)

Tienkamper Eaton veroverde in zijn loopbaan de olympische titels in 2012 en 2016 en twee wereldtitels (2013 en 2015). Indoor was hij op de zevenkamp drie keer de beste van de wereld: in 2012, 2014 en 2016. De 28-jarige Amerikaan bezit zowel het wereldrecord op de tienkamp (9045 punten) als op de zevenkamp (6645 punten).

Brianne Theisen-Eaton werd afgelopen zomer bij de Spelen van Rio derde op de zevenkamp. Op de WK's van 2013 en 2015 eindigde ze als tweede. Het beroemde meerkamp-koppel trouwde in 2013.