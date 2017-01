Man van weinig woorden

VELSEN-ZUID - „The pitbull is in da house”, sprak Telstar-voetballer Mo Ajnane als een volleerd spreekstalmeester tegen de massaal opgekomen media. Daarmee nam hij de twijfel weg bij het legertje journalisten dat zich zo langzamerhand begon af te vragen of de komst van Edgar Davids bij Telstar een uit de hand gelopen grap was.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 4-1-2017, 23:14 (Update 4-1-2017, 23:14)

De eerste stagedag van Davids bij de eerstedivisieclub uit Velsen-Zuid maakte een hoop los. Behalve bij de hoofdrolspeler zelf. De voormalig international zei zowel tijdens als na de training geen woord. „Dat hebben we zo afgesproken”, zei Telstar-trainer Michel Vonk. „Daarbij heeft hij in zijn leven al genoeg interviews gegeven.”

Nog voor de training begon was het al een gedrang van jewelste in de hal van het Rabobank IJmond Stadion. ’Is ’ie al binnen?’ ’Heeft iemand hem gezien?’ Jeroen Schoonakker, manusje-van-alles bij Telstar, had moeite om zijn schoonmaakkarretje langs alle cameraploegen te manoeuvreren. Voor hem was het een dag als alle andere. „Komt iedereen voor Edgar Davids? Gaat hij iets speciaals doen of zo?”

De woorden van Jeroen bleken bijna profetisch. Davids deed niets speciaals. Sterker nog, hij deed helemaal niets. Tijdens de training had hij het vooral zichtbaar koud. Davids was blij met de handschoenen die hij van trainer Vonk aangereikt kreeg. Verder sloeg hij alles zwijgzaam gade.

„Nee, hij zei niet veel, hè?”, sprak aanvaller Fabian Serrarens na de training. „Volgende week gaat hij zelf de training leiden, heb ik begrepen. De eerste week kijkt hij vooral.” Voor de spelers van Telstar kwam de komst van de beroemde stagiair ook uit de lucht vallen. „We hoorden via via dat er iets speelde. Maar dat Davids inderdaad kwam hoorden we via de media. Toen ik bij Almere City voetbalde kwam Clarence Seedorf stage lopen. En nu Davids bij Telstar, leuk toch.”

Het legertje journalisten was minder te spreken over de zwijgende Davids. „Praten met de pers hoort er toch ook bij als je trainer wilt worden?”, werd stagebegeleider Vonk gevraagd. De trainer van Telstar legde geduldig uit dat dit de wens van Davids was. „Hij is hier om te werken en wil vooral zijn ding doen. Wat voor trainer hij is? Ik denk een beetje een managerstype. Hij is in ieder geval geen schoolmeester.”

Davids kwam in Velsen-Zuid terecht via zijn vriend Mirano Carrilho die als herstel- en conditietrainer bij Telstar werkzaam is. Vlak voor de kerstdagen was de deal in alle stilte beklonken. „De KNVB moest nog haar goedkeuring geven en daarom hebben we gewacht met het bekend maken”, aldus Vonk.

Bij Telstar hoopt de ex-international, die eerder stage liep bij FC Twente en in Dubai, in drie weken zijn trainersexamen af te ronden. De kans dat de 43-jarige Davids in noodgevallen het shirt van Telstar aantrekt, is uitgesloten. Vonk heeft hem al gevraagd of hij nog wel eens voetbalt. Het antwoord was ontkennend. Davids golft liever.