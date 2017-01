Eerste ritzege Peterhansel in Dakar 2017

SAN SALVADOR DE JUJUY - Meervoudig eindwinnaar Stephane Peterhansel heeft woensdag bij de auto's zijn eerste ritzege geboekt in de Dakar Rally van 2017. De voormalige motorcoureur legde de 364 kilometer lange proef tussen San Miguel de Tucuman en San Salvador de Jujuy het beste af in zijn Peugeot. De Fransman eindigde in de derde etappe met zijn navigator Jean Paul Cottret in een tijd van 4 uur, 18 minuten en 17 seconden.

Door ANP - 4-1-2017, 23:25 (Update 4-1-2017, 23:25)

De Spanjaard Carlos Sainz gaf, eveneens in een Peugeot, bijna 2 minuten toe op Peterhansel. De Fransman Sébastien Loeb, ook al in een Peugeot, belandde op de derde plek met een achterstand van ruim 3 minuten op de winnaar. De Nederlandse deelnemers hadden het zwaar en kwamen niet voor in de top twintig van het klassement. Erik van Loon, die als negende aan de derde etappe begon, kwam circa vijftig kilometer voor de finish zonder benzine te staan.

Loeb, die dinsdag de tweede etappe won, behield de leiding in het klassement. Sainz volgt op 42 seconden. Peterhansel moet nog ruim 4 minuten goedmaken op Loeb.