ANP Van Gerwen overladen met prijzen

LONDEN - Darter Michael van Gerwen is woensdagavond tijdens het jaarlijkse banket van de professionele dartsorganisatie PDC overladen met prijzen. De 27-jarige Brabander, die maandag in Londen de wereldtitel voor de tweede keer won, mocht liefst vier awards in ontvangst nemen.

Door ANP - 5-1-2017, 0:00 (Update 5-1-2017, 0:00)

Hij werd in The Dorchester in Londen zowel door de PDC, als door collega's en fans uitgeroepen tot speler van het jaar. Ook werd Van Gerwen geëerd als beste darter van de ProTour. 'Mighty Mike' won in 2016 liefst 25 toernooien en bekroonde die ongekende reeks begin deze week met de mondiale titel.

Benito van de Pas werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Met onder meer drie overwinningen in de Players Championship schaarde hij zich in 2016 bij de beste zestien spelers van de wereld.