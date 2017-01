Nederlanders verliezen tijd in derde etappe

SAN SALVADOR DE JUJUY - De Russische trucker Edouard Nikolaev heeft de derde etappe van de Dakar Rally bij de trucks op zijn naam geschreven. De Rus legde de zware klassementsproef van 199 kilometer van San Miguel de Tucumán naar San Salvador de Jujuy in Argentinië het snelste af met zijn Kamaz.

Door ANP - 5-1-2017, 6:12 (Update 5-1-2017, 6:12)

Voor de Nederlandse truckers was het een dag om snel te vergeten. Gerard de Rooy verloor in het eerste deel van de proef veel tijd en gaf uiteindelijk 34 minuten toe, waarmee hij als achttiende eindigde. De winnaar van 2016 kampte met een probleem met het bandensysteem van zijn Iveco Powerstar. ,,Daardoor liepen drie banden leeg'', vertelde De Rooy tijdens de neutralisatie van de etappe. ,,We zijn zes keer gestopt om die handmatig bij te pompen.''

Hans Stacey was op de vijfde plaats de beste Nederlander met een achterstand van ruim elf minuten op Nikolaev.