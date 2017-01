Mölgg wint slalom in Zagreb

ZAGREB - De Italiaan Manfred Mölgg heeft donderdag in Zagreb de wereldbekerwedstrijd op de slalom op zijn naam geschreven. De skiër uit Zuid-Tirol noteerde over twee manches een tijd van 2.00,03. Felix Neureuther uit Duitsland eindigde op de tweede plaats, op 0,72 seconden van de winnaar, en wist de Noor Henrik Kristoffersen net achter zich te houden.

Door ANP - 5-1-2017, 20:05 (Update 5-1-2017, 20:05)

Marcel Hirscher, die de laatste drie slaloms in Zagreb had gewonnen, kon donderdag voor zijn honderdste podiumplaats in de wereldbeker gaan. De Oostenrijker werd echter slechts zesde en zag de mijlpaal aan zich voorbijgaan.

In het algemeen klassement van de slalom gaat Hirscher wel met 300 punten aan de leiding. Kristoffersen volgt met 260 punten en Mölgg staat derde met 246.