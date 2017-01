Carlos Sainz geeft op in Dakar

ANP Carlos Sainz geeft op in Dakar

TUPIZA - Carlos Sainz heeft opgegeven in de Dakar Rally, de woestijnrally door Zuid-Amerika. De Spaanse winnaar van 2010 had na de vierde etappe bij de auto's te veel mankementen aan zijn Peugeot, nadat hij in een greppel was beland. ,,Het heeft geen zin meer verder te gaan'', zei Sainz.

Door ANP - 6-1-2017, 10:09 (Update 6-1-2017, 10:09)

Eerder al raakte de rally tweevoudig winnaar Nasser Al-Attiyah kwijt. Hij ging donderdag al niet meer van start in de vierde rit. De Toyota van de autocoureur uit Qatar was te zwaar beschadigd.