Sunderland snelste in ingekorte etappe

ANP Sunderland snelste in ingekorte etappe

ORURO - De Brit Sam Sunderland heeft vrijdag de vijfde etappe van de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. Hij was in de proef over 219 kilometer tussen Tupiza en Oruro in Bolivia ruim 7 minuten sneller dan de Fransman Adrien van Beveren. De Spanjaard Juan Pedrero einde als derde op ruim 9 minuten.

Door ANP - 6-1-2017, 16:50 (Update 6-1-2017, 16:50)

De organisatie van de woestijnrally door Zuid-Amerika kortte de proef met ongeveer de helft in. Het weer in het Boliviaanse Andesgebergte was zo slecht geworden dat de wegen niet meer begaanbaar waren.

De Spanjaard Joan Barreda beleefde een zware dag. Al voor de start raakte hij zijn koppositie kwijt in het algemeen klassement door een tijdstraf van een uur. In de special raakte de coureur de weg kwijt en verloor veel tijd. Sunderland navigeerde wel foutloos door het barre landschap en nam door zijn etappezege tevens de leiding in het algemeen klassement.

De Nederlandse equipe kende ook succes. Kees Koolen won de etappe bij de quadrijders met ruime voorsprong.