Loeb boekt tweede etappezege in Dakar Rally

ORURO - Sébastien Loeb heeft vrijdag de vijfde etappe van de Dakar Rally bij de auto's gewonnen. De Fransman revancheerde zich voor een slechte vierde rit, waarin hij maar liefst 22 minuten moest toegeven op zijn landgenoot Cyril Despres. Loeb boekte zijn tweede etappezege. Hij kwam na de tweede rit ook al als eerste over de finish.

Door ANP - 6-1-2017, 17:58 (Update 6-1-2017, 17:58)

Despres finishte vrijdag na een proef over 219 kilometer tussen Tupiza en Oruro in Bolivia ruim tien minuten later dan Loeb. Stéphane Peterhansel, ook al een Fransman, is de nieuwe leider van het algemeen klassement.

De organisatie van de woestijnrally door Zuid-Amerika kortte de proef vrijdag met ongeveer de helft in. Het weer in het Boliviaanse Andesgebergte was zo slecht geworden dat de wegen niet meer begaanbaar waren.