Moerasjov meldt zich na tweede plek af bij EK

HEERENVEEN - Roeslan Moerasjov komt vrijdag bij de Europese kampioenschappen sprint niet in actie op de 1000 meter. De Russische schaatser meldde zich bij de wedstrijdleiding om medische redenen af voor het vervolg van het toernooi. Naar verluidt is Moerasjov niet voldoende hersteld van de griep en is hij niet fit genoeg voor vier sprintafstanden in Thialf.

Door ANP - 6-1-2017, 20:21 (Update 6-1-2017, 20:21)

De afmelding van de 24-jarige sprinter kwam op een opvallend moment. Moerasjov, de nummer twee op de 500 meter bij de WK afstanden in 2016, was vrijdagavond tijdens de EK sprint als tweede geëindigd op de eerste 500 meter. De Rus was net iets langzamer dan winnaar Ronald Mulder: 34,87 om 34,88 seconden.