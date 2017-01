Wüst tevreden, maar nog niet voldaan

HEERENVEEN - Met overwinningen op de 500 meter en 3000 meter kwam schaatsster Ireen Wüst de eerste dag van de EK allround in Heerenveen uitstekend door. Toch wilde de viervoudig kampioene in Thialf nog niet te vroeg juichen. ,,Laat ik zaterdagochtend eerst maar eens een dijk van een 1500 meter rijden. Dan zien we daarna wel hoeveel marge ik nog over heb voor de 5000 meter. Ik hoop wel op beter ijs, want de kwaliteit van de baan was vandaag niet zo goed.''

Wüst heeft op de 1500 meter een voorsprong van 1,66 seconden op Antoinette de Jong en van 3,16 op titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië. De kopvrouw van Justlease.nl gaf toe dat ze nogal wat tijd nodig zal hebben om van haar loodzware 3000 meter (tegen Sablikova) te herstellen. ,,En die tijd hebben we niet bij dit EK, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Ik ben wel meer kapot gegaan dan Sablikova, maar daar kom ik wel weer overheen.''