ANP Dubbeltitel Bertens in Auckland

AUCKLAND - Tennisster Kiki Bertens heeft in het Nieuw-Zeelandse Auckland succes geboekt in het dubbelspel. De Wateringse won het toernooi aan de zijde van haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson.

Door ANP - 7-1-2017, 8:37 (Update 7-1-2017, 8:37)

Bertens en Larsson stonden in de finale tegenover de Nederlandse Demi Schuurs, die een duo vormde met de Tsjechische Renata Voracova. Het favoriete koppel - Bertens en Larsson waren als derde geplaatst - rekende vrij eenvoudig af met de underdogs: 6-2 6-2. Het was de zesde dubbeltitel voor het vaste dubbelduo.

Bertens was in Auckland minder succesvol in het enkelspel. Ze verloor al in de eerste ronde van de Amerikaanse Lauren Davis.