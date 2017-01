Blokhuijsen tweede, Kramer achtste op 500 m

ANP Blokhuijsen tweede, Kramer achtste op 500 m

HEERENVEEN - Sven Kramer is redelijk goed begonnen aan de EK allround in Heerenveen. De dertigjarige titelverdediger uit Friesland opende zijn toernooi met de achtste tijd op de 500 meter (36,81). Jan Blokhuijsen was de snelste Nederlander op de kortste afstand. Hij belandde met een tijd van 36,43 seconden op de tweede plek, achter de verrassende Noor Sindre Henriksen (36,30). Douwe de Vries eindigde op de zestiende plek (37,46).

Door ANP - 7-1-2017, 14:08 (Update 7-1-2017, 14:08)

Kramer reed dit seizoen nog geen 500 meter in een officiële wedstrijd. Vorig jaar bij de EK allround in Minsk legde hij op de eerste afstand de basis voor zijn achtste Europese titel met de vierde tijd (36,56). Blokhuijsen eindigde toen als vijfde (36,57). De 27-jarige allrounder van Justlease.nl veroverde in 2014, bij absentie van Kramer, de Europese titel. Ook pakte hij bij dit toernooi al drie keer zilver en een keer brons.

De Vries (34) debuteerde in 2014 bij de EK allround met de zevende plek in de eindstand. Vorig jaar trok hij zich in Minsk na twee afstanden wegens ziekte terug. Later op zaterdag rijden de allrounders de 5000 meter.