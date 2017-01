Frankrijk wint Hopman Cup

PERTH - Het Franse tennisteam heeft voor de tweede keer de Hopman Cup gewonnen. In de finale tegen de Verenigde Staten viel de beslissing in het afsluitende gemengd dubbel. Kristina Mladenovic en Richard Gasquet waren daarin met 4-1 en 4-3 te sterk voor Coco Vandeweghe en Jack Sock. Bij de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde teams, wordt het dubbel volgens een aangepast format gespeeld.

Door ANP - 7-1-2017, 15:54 (Update 7-1-2017, 15:54)

Vandeweghe was in het enkelspel in twee sets (6-4 7-5) te sterk geweest voor Mladenovic. Gasquet versloeg Sock in drie sets: 6-3 5-7 7-6. Frankrijk was in Perth in 2014 ook al de beste. De Amerikaanse ploeg veroverde de titel al zes keer.