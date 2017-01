Kritische Verbij kijkt na zege alweer vooruit

HEERENVEEN - Schaatser Kai Verbij gaat de geschiedenisboeken in als eerste winnaar van een Europees kampioenschap sprint. Heel veel deed dat niet met de 22-jarige rijder van Team Plantina. ,,Ik ben wel blij, hoor. Maar ik had graag wat harder willen rijden op de laatste 1000 meter'', zei Verbij, die de derde tijd klokte.

Door ANP - 7-1-2017, 16:38 (Update 7-1-2017, 16:38)

Verbij keek vooruit naar de WK afstanden en de Olympische Spelen van volgend jaar. Dan gaat het er niet om wie over vier afstanden de beste is, maar worden de medailles per afstand verdeeld. ,,Als vierkamp was dit goed. Uiteindelijk wil je ook bij de WK en de Olympische Spelen om de medailles rijden. Met zo'n rit als vandaag kom je er dan niet. Voor nu is het goed. En misschien ben ik wel iets te perfectionistisch.''

Verbij plaatste zich, net als nummer twee Kjeld Nuis, voor het WK sprint van eind februari in Calgary.