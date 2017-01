Nuis baalt van 'presentation break'

HEERENVEEN - De bij het EK sprint ingevoerde 'presentation break' moet wat schaatser Kjeld Nuis betreft zo snel mogelijk weer worden afgeschaft. ,,Dit slaat helemaal nergens op. Het is zonde voor de wedstrijd, in ieder geval voor de schaatsers zelf'', aldus de rijder van LottoNL-Jumbo, die achter Kai Verbij als tweede eindigde.

Door ANP - 7-1-2017, 17:45 (Update 7-1-2017, 17:45)

De 'presentation break' is een pauze van twee minuten. De supporters worden, kort voor de start van de laatste en belangrijkste ritten, bijgepraat over de tussenstand en opgewarmd voor die laatste races. Nuis: ,,Hartstikke leuk, maar doe het dan vooraf. Ze hebben hier niet voor niets dondersgrote borden neergezet. Mensen weten echt wel wie er op dat moment eerste, tweede en derde staan. Je moet geen pauze invoeren als het net belangrijk wordt.''

Verbij had geen last van de extra pauze. De winnaar wist niet dat de nieuwigheid was ingevoerd en dacht dat het ijs even geprepareerd moest worden voordat de volgende rit kon beginnen.