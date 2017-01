Pliskova meldt zich af voor Sydney

SYDNEY - De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft zich zondag teruggetrokken uit het toernooi van Syndey. Dat deed ze een dag na haar toernooiwinst in Brisbane, waar ze in de finale geen pardon kende met de Française Alizé Cornet (6-0 6-3).

Door ANP - 8-1-2017, 10:47 (Update 8-1-2017, 10:47)

Pliskova voerde een spierblessure in haar linkerdijbeen op als reden van afmelding. Ze hoopt op tijd fit te zijn voor de Australian Open later deze maand. Door haar toernooiwinst in Brisbane stijgt ze een plek op de wereldranglijst en staat ze vanaf maandag vijfde.

De Russin Svetlana Koeznetsova is de titelverdediger in Sydney. Ze rekende in de eerste ronde overtuigend af met de Roemeense Camelia Begu (6-1 6-4).