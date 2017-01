Vijfde toernooizege tennisser Bautista

CHENNAI - Roberto Bautista heeft zondag het ATP-toernooi van Chennai op zijn naam geschreven. De Spanjaard, als tweede geplaatst in de Indiase stad, versloeg in de finale de Rus Daniil Medvedev in twee sets: 6-3 6-4.

Door ANP - 8-1-2017, 14:25 (Update 8-1-2017, 14:25)

Bautista (28) boekte in Chennai zijn vijfde toernooizege. Eerder won hij onder meer in 2014 het grastoernooi van Rosmalen. Voor de acht jaar jongere Medvedev was het zijn eerste finale op de ATP Tour.