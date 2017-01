Kramer verstevigt koppositie bij EK

ANP Kramer verstevigt koppositie bij EK

HEERENVEEN - Schaatser Sven Kramer heeft zondag bij de EK allround in Heerenveen zijn leidende positie in het algemeen klassement flink verstevigd. De dertigjarige Fries reed op de 1500 meter de tweede tijd (1.46,55). Hij was daarmee een fractie langzamer dan de Rus Denis Joeskov (1.46,54). De Noor Sindre Henriksen eindigde op de schaatsmijl als derde (1.47,82).

Door ANP - 8-1-2017, 14:55 (Update 8-1-2017, 14:55)

Jan Blokhuijsen, de nummer twee van het klassement, finishte in een direct gevecht met Kramer in de laatste rit op 1.48,31. Daarmee belandde hij op de zevende plek van de 1500 meter. In de tussenstand staat Blokhuijsen nu 16,70 seconden op Kramer achter. Joeskov is derde, op ruim 25 seconden van de Nederlandse koploper.

De afsluitende 10.000 meter begint later op zondag in Thialf.