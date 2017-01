Brouwer en Slöetjes vallen in de prijzen

AALSMEER - Alexander Brouwer en Lonneke Slöetjes zijn zondag uitgeroepen tot de beste volleyballers van het afgelopen jaar. Bij het NK beach indoor in Aalsmeer kregen zij de Ingrid Visser Awards uitgereikt uit handen van Patsy Visser, de moeder van Ingrid. Het is de tweede keer op rij dat Slöetjes de prijs wint.

Door ANP - 8-1-2017, 15:56 (Update 8-1-2017, 15:56)

De twee topspelers kregen de meeste stemmen van zowel de jury als het publiek. Brouwer is de derde beachvolleyballer die de award mee naar huis neemt. In de voorgaande jaren kregen Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst de prijs.

Brouwer bereikte vorig jaar met Robert Meeuwsen meerdere podiumplaatsen in de World Tour en veroverde het brons bij de Olympische Spelen in Rio. Daarom besloot Volleybalkrant.nl, de organisator van de verkiezing, om Brouwer weliswaar tot winnaar uit te roepen, maar Meeuwsen eveneens een Ingrid Visser Award te geven.

De prijs is opgedragen aan recordinternational Visser die samen met haar partner in mei 2013 werd vermoord in Spanje.