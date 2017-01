Ook Kramer meldt zich af voor NK allround

ANP Ook Kramer meldt zich af voor NK allround

HEERENVEEN - In navolging van Ireen Wüst heeft ook Sven Kramer zich afgemeld voor de NK allround over twee weken in Heerenveen. Beiden verzekerden zich dit weekeinde met de Europese titel allround van deelname aan de WK allround in Hamar (5-6 maart). ,,Ik kies voor een trainingskamp in het buitenland, wellicht weer in Collalbo'', liet Kramer weten. Wüst overweegt nog deelname aan de NK sprint, die in hetzelfde weekeinde eveneens in Thialf worden gehouden.

Door ANP - 8-1-2017, 17:58 (Update 8-1-2017, 17:58)

Met Wüst plaatste ook Antoinette de Jong (derde bij EK) zich voor de WK allround. Bij de mannen heeft Jan Blokhuijsen (tweede bij EK) zich naast Kramer gekwalificeerd voor de WK allround. De 27-jarige rijder van Justlease.nl twijfelt nog over deelname aan de NK allround.

Bij de sprinters verdienden Europees kampioen Kai Verbij en nummer twee Kjeld Nuis een ticket voor de WK sprint in Calgary (27-28 februari). Beiden beraden zich nog over deelname aan de NK sprint.

Jorien ter Mors (EK-zilver) liet zondag weten dat ze ,,waarschijnlijk'' niet van start gaat bij de NK sprint. Ze wil graag deelnemen aan de NK allround voor een extra trainingsprikkel.