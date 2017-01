Haase wint wel in Auckland

AUCKLAND - Tennisser Robin Haase heeft maandag zijn eerste overwinning van dit jaar gevierd. De 29-jarige Hagenaar rekende in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Auckland af met de Nieuw-Zeelandse qualifier Finn Tearney: 6-4 7-5. Haase was bij zijn seizoensopening vorige week in Doha direct uitgeschakeld, door de Belg David Goffin.

Door ANP - 9-1-2017, 7:12 (Update 9-1-2017, 7:12)

Ondanks zijn vroegtijdige aftocht steeg de beste Nederlandse tennisser van dit moment wel één plek op de wereldranglijst, van 59 naar 58. Met Tearney trof hij maandag op het hardcourt in Nieuw-Zeeland de nummer 447 van de wereld. Haase deed zijn plicht en trok de partij in tachtig minuten naar zich toe. Hij brak de Nieuw-Zeelander vier keer, zelf gaf hij in beide sets ook een keer zijn service uit handen.

In de tweede ronde wacht Haase een confrontatie met David Ferrer, de Spaanse nummer drie van de plaatsingslijst.