ANP Zorgen Nishikori richting Australian Open

SYDNEY - De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft een week voor de Australian Open zorgen. De nummer vijf van de wereld kampt met een heupblessure, zondag opgelopen tijdens de finale van het ATP-toernooi in Brisbane. Nishikori verloor die in drie sets van Grigor Dimitrov uit Bulgarije. Hij moest zich tijdens de finale uitgebreid laten behandelen door de fysiotherapeut.

Door ANP - 9-1-2017, 9:10 (Update 9-1-2017, 9:10)

,,Het is niet heel erg, maar ik heb rust nodig om te herstellen'', zei Nishikori, die daarom maandag verstek liet gaan bij een demonstratie-evenement in Sydney. Hij liet zich daar vervangen door Dominic Thiem.

De Japanner, die elf ATP-titels op zak heeft, doet het in de aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar rustig aan. Nishikori strandde vorig jaar in Melbourne in de kwartfinales.