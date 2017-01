Bertens vlot langs Beck in Hobart

HOBART - Tennisster Kiki Bertens heeft maandag op overtuigende wijze de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Hobart. De 25-jarige Westlandse, als eerste geplaatst op het hardcourt in Australië, rekende in haar openingspartij vlot af met Annika Beck uit Duitsland: 6-1 6-2.

Door ANP - 9-1-2017, 10:37 (Update 9-1-2017, 10:37)

Bertens werd vorige week in Auckland al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Lauren Davis, die daarna doorstoomde naar de titel. Samen met haar Zweedse partner Johanna Larsson pakte de Nederlandse wel de dubbeltitel in Nieuw-Zeeland. Bertens bereidt zich deze week in Hobart voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

,,Volgens mij ben ik voor het eerst de nummer één van de plaatsingslijst bij een toernooi'', zei Bertens maandag. ,,Ik ben heel blij met mijn start en hoop ver te komen.'' De nummer 22 van de wereld treft in de tweede ronde Galina Voskobojeva uit Kazachstan.