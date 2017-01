Bekele gaat wereldrecord aanvallen in Londen

LONDEN - De Ethiopische atleet Kenenisa Bekele gaat in april in Londen een nieuwe poging doen het wereldrecord op de marathon in handen te krijgen. De 34-jarige Bekele, veelvoudig olympisch- en wereldkampioen op de 5000 en 10.000 meter, voert het startveld aan dat de Engelse organisatie maandag presenteerde. Bekele won in september de marathon van Berlijn in 2.03.03, zes seconden boven het wereldrecord van de Keniaan Dennis Kimetto.

Door ANP - 9-1-2017, 11:18 (Update 9-1-2017, 11:18)

Vorig jaar werd Bekele derde in de Engelse hoofdstad, achter de Kenianen Eliud Kipchoge en Stanley Biwott. Kipchoge zette toen met 2.03.05 een nieuw parcoursrecord neer.

,,Londen heeft de mooiste marathon ter wereld'', zei Bekele maandag. ,,Na mijn derde plaats van vorig jaar, weet ik wat ik moet doen om nu te winnen.'' Olympisch kampioen Kipchoge doet niet mee, Biwott wel. Verder staan op 23 april toppers als Abel Kirui, Daniel Wanjiru, Feyisa Lelisa en Ghirmay Ghebreslassie aan de start.