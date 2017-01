Wielerploeg bevestigt einde loopbaan Westra

ISIÈRES - Aan de onduidelijkheid rond het al dan niet stoppen van wielrenner Lieuwe Westra is maandag een einde gekomen. Wanty-Groupe Gobert, de ploeg waarvoor de 34-jarige Fries in 2017 zou uitkomen, bevestigde dat Westra zijn loopbaan met onmiddellijke ingang beëindigt.

Door ANP - 9-1-2017, 13:10 (Update 9-1-2017, 16:17)

,,Zondagavond hebben we een mail van onze renner Lieuwe Westra ontvangen waarin hij bevestigt dat hij om persoonlijke redenen een punt achter zijn sportcarrière zet. We nemen daarvan akte en respecteren zijn beslissing", liet Jean François Bourlart, algemeen manager van Wanty, weten. De ploeg meldde dat noch de ploegleiding noch Westra zelf bereikbaar is voor commentaar. Westra had zijn afscheid zondagavond via Facebook aangekondigd, maar dat bericht was niet veel later weer verwijderd.

Westra won vorig jaar in dienst van Astana nog de Driedaagse De Panne-Koksijde, maar kreeg erna te maken met motivatieproblemen. In het najaar tekende hij een contract bij het Belgische Wanty-Groupe Gobert.

Depressies

Westra werd in 2009 prof bij Vacansoleil, later Vacansoleil-DCM. De voormalig stratenmaker won in zijn eerste jaar meteen een rit en het eindklassement in de Ronde van Picardië. In 2012 pakte hij zijn eerste zege in de WorldTour met een ritoverwinning in Parijs-Nice. Hij sloot de rittenkoers af als tweede achter de Brit Bradley Wiggins. In hetzelfde jaar pakte hij zijn eerste van twee nationale titels tijdrijden.

In 2014 won Westra ritten in de Ronde van Baskenland en het Critérium du Dauphiné en hielp hij Vincenzo Nibali aan de eindzege in de Tour de France.

Westra bekende afgelopen najaar te kampen met depressies, onder meer door een verbroken relatie terwijl hij ook twijfelde aan zijn bestaan als profrenner.