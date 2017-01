Westbrook leidt Thunder langs Bulls

CHICAGO - Russell Westbrook heeft Oklahoma City Thunder maandagavond naar een overwinning op Chicago Bulls geleid. De Amerikaanse basketballer bezorgde zijn ploeg de 23e overwinning van dit seizoen in de NBA: 94-109. Westbrook tekende zelf voor 21 punten, gaf veertien assists en pakte negen rebounds.

Door ANP - 10-1-2017, 7:31 (Update 10-1-2017, 7:31)

Bij de Bulls bleef Jimmy Butler, de uitblinker van de laatste wedstrijden, onzichtbaar. Butler was ziek, maar speelde desondanks 28 minuten mee. Hij benutte alleen één vrije worp. Anthony Davis deed het heel wat beter bij New Orleans Pelicans. Davis tekende in 28 minuten voor veertig punten en achttien rebounds en leidde de Pelicans daarmee langs New York Knicks (110-96). Opvallende afwezige bij de Knicks was vedette Derrick Rose.

Ondanks 26 punten van Dirk Nowitzki verloor Dallas Mavericks bij Minnesota Timberwolves (101-92). Bij de thuisploeg tekende Karl-Anthony Towns voor 34 punten en elf rebounds.