ANP Sjarapova maakt rentree in Stuttgart

STUTTGART - Maria Sjarapova maakt eind april bij het WTA-toernooi in Stuttgart haar rentree op de baan. De Russische tennisster heeft dan haar schorsing voor het gebruik van het verboden middel meldonium uitgezeten. Sjarapova heeft een wildcard gekregen, maakte de organisatie dinsdag bekend.

Door ANP - 10-1-2017, 11:51 (Update 10-1-2017, 11:51)

De 29-jarige Sjarapova stond vijftien maanden aan de kant, nadat ze haar dopinggebruik zelf had toegegeven. De internationale tennisfederatie ITF legde de vijfvoudig grandslamwinnares in eerste instantie een schorsing op van twee jaar. Het internationaal sporttribunaal CAS kortte die straf in oktober vorig jaar in tot vijftien maanden. Het CAS loofde de open houding van de tennisster over het gebruik van het sinds 1 januari 2016 verboden medicijn, dat ze al tien jaar op doktersvoorschrift gebruikte.

Sjarapova won het graveltoernooi van Stuttgart in 2012, 2013 en 2014. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik mijn carrière kan voortzetten bij een van mijn favoriete toernooien'', zei ze dinsdag.