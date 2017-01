Van den Brink wint rit, De Rooy verliest tijd

ANP Van den Brink wint rit, De Rooy verliest tijd

SALTA - Trucker Martin van den Brink heeft dinsdag de achtste etappe van de Dakar-rally gewonnen. De rit van Uyuni naar Salta was door harde regenval omgelegd en voor de vrachtwagens ingekort. Van den Brink legde de 171 kilometer in zijn Renault af in 1.55.20 uur. Daarmee bleef hij de Argentijnse Iveco-coureur Federico Villagra slechts zeventien tellen voor.

Door ANP - 10-1-2017, 18:57 (Update 10-1-2017, 18:57)

Klassementsleider Gerard de Rooy verloor 7.13 minuten op Van den Brink. De Brabantse Iveco-rijder moet daardoor ook de leiding in het klassement afstaan aan de Rus Dmitri Sotnikov in zijn Kamaz. Die heeft nu 1.46 minuten voorsprong op land- en ploeggenoot Eduard Nikolajev en 2.20 minuten op De Rooy.