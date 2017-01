Hansdotter zegeviert op slalom in Flachau

ANP Hansdotter zegeviert op slalom in Flachau

FLACHAU - De Zweedse skiester Frida Hansdotter heeft dinsdag de wereldbekerwedstrijd op de slalom in Flachau gewonnen. In de Oostenrijkse wedstrijd bij kunstlicht troefde Hansdotter na twee runs met een tijd van 1.51,40 de Noorse Nina Løseth (1.51,98) af. De Zwitserse Wendy Holdener en de Amerikaanse favoriete Mikaela Shiffrin eindigden samen als derde in 1.52,18.

Door ANP - 10-1-2017, 22:57 (Update 10-1-2017, 22:57)

De Nederlandse Adriana Jelinkova wist zich niet te kwalificeren voor de tweede run.