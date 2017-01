ABN AMRO blijft sponsor tennistoernooi Ahoy

ROTTERDAM - ABN AMRO blijft nog zeker twee jaar sponsor van het jaarlijkse ATP-tennistoernooi in Ahoy in Rotterdam. Het sponsorcontract werd donderdag verlengd tot en met 2019, zo maakten de bank en de organisatie van het tennisevenement bekend. ABN AMRO is sinds de start van het toernooi, in 1974, hoofdsponsor.

Door ANP - 12-1-2017, 11:59 (Update 12-1-2017, 12:04)

,,De unieke samenwerking heeft zowel de bank als Rotterdam Ahoy veel gebracht. Voor ons is het een belangrijk platform om klanten te kunnen ontvangen. Bovendien is het geweldig om jonge aanstormende tennistalenten steeds vaker een podium te kunnen bieden op het toernooi'', aldus Ernst Boekhorst van ABN AMRO. Richard Krajicek, toernooidirecteur: ,,Het toont de unieke waarde die sport en bedrijfsleven elkaar te bieden hebben, ook op de lange termijn.''

De 44e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament is van 13 tot en met 19 februari. Dit jaar nemen vijf spelers uit de mondiale top tien deel in Rotterdam, onder wie Rafael Nadal en Stanislas Wawrinka.