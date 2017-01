Trucker Stacey stapt boos uit Dakar Rally

Door ANP - 12-1-2017, 19:31 (Update 12-1-2017, 19:31)

CHILECITO (ANP) - Trucker Hans Stacey heeft donderdag de Dakar Rally boos verlaten. De gelouterde coureur van Eurol Veka MAN had een startbewijs om als twaalfde truck te beginnen aan de tiende etappe, maar op de aangewezen starttijd werd hem die in Chilecito geweigerd. De eindwinnaar van 2007 besloot daarop de strijd te staken.

In de gemengde startopstelling van auto’s en trucks zou Stacey volgens de lijst van de starters pas als 99e (35e truck) mogen beginnen aan de etappe. ,,Levensgevaarlijk'', foeterde Stacey. ,,Vorig jaar heb ik deze etappe gewonnen. Ik rijd vele malen harder dan wat er vlak voor me zou starten. Ik ben als een klein kind aan de kant gezet. Het is niet te geloven wat een amateuristisch zootje het is. Als het zo moet, kap ik ermee. Ik ben er helemaal klaar mee.''

In de achtste rit verloor Stacey door versnellingsbakproblemen veel tijd. Als nummer zes van het klassement had hij het recht bij de volgende etappe meteen na de top tien te starten. De jury besliste echter anders. De negende etappe ging woensdag om logistieke redenen niet door.