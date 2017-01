Sterke eerste EK-dag Oranje in Turijn

ANP Sterke eerste EK-dag Oranje in Turijn

TURIJN - De Nederlandse shorttrackploeg is de kwalificatiedag van de EK in Turijn uitstekend doorgekomen. Alleen Dylan Hoogerwerf liep vrijdag tijdens de series op de 1000 meter een straf op. Daardoor is de Nederlandse kampioen uitgeschakeld op deze afstand. Sjinkie Knegt, de Europees kampioen van 2015, plaatste zich met Daan Breeuwsma op deze afstand wel voor de kwartfinales. Beiden kwalificeerden zich, evenals Hoogerwerf, ook voor de volgende ronde op de 500 en 1500 meter.

Door ANP - 13-1-2017, 16:52 (Update 13-1-2017, 16:52)

De Nederlandse aflossingsploeg, die vorig jaar in Sotsji de Europese titel veroverde, kwalificeerde zich op de 5000 meter als afgetekende winnaar in de derde serie voor de halve finales. Itzhak de Laat was namens Oranje de vierde rijder.

Bij de vrouwen maakten Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting op de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter geen fout. Ook de aflossingswedstrijd over 3000 meter liep goed af. Het Nederlandse kwartet, met Lara van Ruijven, won de tweede manche. De titelverdediger ging als snelste ploeg naar de halve finales.